Atelier initiation au monotype Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
Atelier initiation au monotype Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer samedi 27 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
Atelier initiation au monotype
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Avec l’artiste Mélissandre Sampic, découvrez le monotype, une technique d’impression qui consiste à créer des tirages uniques à partir d’encres de gravure appliquées sur une plaque.
Vous réaliserez des empreintes de végétaux sur une surface encrée avant d’en effectuer le tirage sur papier. Les végétaux encrés serviront également à produire une seconde impression. Aucun prérequis artistique n’est nécessaire et tout le matériel est fourni .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Atelier initiation au monotype Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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