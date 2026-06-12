Fest-Noz aux penn sardines Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer samedi 20 juin 2026.

Moëlan-sur-Mer

Fest-Noz aux penn sardines

Port de Brigneau Penn sardines Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fest-Noz au Port de Brigneau le 20 Juin. Pas de réservation .

Port de Brigneau Penn sardines Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 33 32 92 02

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English :

L’événement Fest-Noz aux penn sardines Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS