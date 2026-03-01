ATELIER Initiation au tai chi Montfort-sur-Meu

ATELIER Initiation au tai chi

Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-14 16:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

Initions-nous au Tai Chi Qi Gong Shibashi, mouvements fluides et lents suivant les principes du ying et du yang et favorisants l’équilibre physique et psychique.

Adapté à toute condition physique!

Venir avec des vêtements souples

Rdv samedi 14 mars de 16h à 17h à Quai n°3. .

Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

