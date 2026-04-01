Don du sang Montfort-sur-Meu
Don du sang Montfort-sur-Meu mardi 28 avril 2026.
Montfort-sur-Meu
Don du sang
Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:30:00
fin : 2026-04-28 19:30:00
Date(s) :
2026-04-28
Le 28 avril de 14h30 à 19h, vous pourrez donner votre sang à la salle Le Confluent de Montfort-sur-Meu.
Pensez à prendre rendez-vous. .
Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 22 53 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Don du sang Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Montfort Communauté
À voir aussi à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine)
- Comité de lecture Blablabook Montfort-sur-Meu 11 avril 2026
- Conseil en images optimisons notre Troc de vêtements Printemps Eté ! Montfort-sur-Meu 11 avril 2026
- TROC de vêtements printemps/été Montfort-sur-Meu 12 avril 2026
- RENCONTRE Thé en deuil réservé aux adultes Place de la Gare Montfort-sur-Meu 29 avril 2026
- CONFERENCE Le sarrasin en Bretagne culture et alimentation du XVe au XXe siècle Place de la Gare Montfort-sur-Meu 30 avril 2026