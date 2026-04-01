Montfort-sur-Meu

Don du sang

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:30:00

fin : 2026-04-28 19:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Le 28 avril de 14h30 à 19h, vous pourrez donner votre sang à la salle Le Confluent de Montfort-sur-Meu.

Pensez à prendre rendez-vous. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 22 53 97

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English :

L’événement Don du sang Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Montfort Communauté