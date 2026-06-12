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La Guinguette du Pré-Thabor Musique bretonne Montfort-sur-Meu

La Guinguette du Pré-Thabor Musique bretonne Montfort-sur-Meu dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Parc municipal de Montfort

Ville : 35160 Montfort-sur-Meu

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Montfort-sur-Meu

La Guinguette du Pré-Thabor Musique bretonne

Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

La Guinguette revient pour une 6e édition du 1 au 12 juillet !
Rendez-vous au Parc du Pré-Thabor pour un événement musical gratuit aux sonorités du monde entier.

Le dimanche 12 juillet, soirée carte blanche par l’association Hard Calling Records, à partir de
– 18h Rock-sur-Meu 2026, présentation de la programmation
– 19h Delirium city. Pop-rock/Hard-rock.
-20h30 Granit Mitoyen. Stoner-rock.
-22h Ufo&Cows. Pop-punk.   .

Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17 

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English :

L’événement La Guinguette du Pré-Thabor Musique bretonne Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté

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