Montfort-sur-Meu

La Guinguette du Pré-Thabor Musique bretonne

Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

La Guinguette revient pour une 6e édition du 1 au 12 juillet !

Rendez-vous au Parc du Pré-Thabor pour un événement musical gratuit aux sonorités du monde entier.

Le dimanche 12 juillet, soirée carte blanche par l’association Hard Calling Records, à partir de

– 18h Rock-sur-Meu 2026, présentation de la programmation

– 19h Delirium city. Pop-rock/Hard-rock.

-20h30 Granit Mitoyen. Stoner-rock.

-22h Ufo&Cows. Pop-punk. .

Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

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English :

L’événement La Guinguette du Pré-Thabor Musique bretonne Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté