Montfort-sur-Meu

La Guinguette du Pré-Thabor

Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

La Guinguette revient pour une 6e édition du 1 au 12 juillet !

Rendez-vous au Parc du Pré-Thabor pour un événement musical gratuit aux sonorités du monde entier.

Le mercredi 8 juillet, à partir de

-15h De mes propres ailes. Conte musical interactif autour d’une chasse au trésor. Les enfants chantent, dansent et participent à l’aventure aux côtés d’Alice. De 0 à 5 ans.

-16h30 D’où qu’on vienne. Le Reprieuses de l’Ouest revisitent le répertoire de la chanson française pour le transmettre aux plus jeunes, sous forme de spectacle ludique, intergénérationnel et interactif.

-20h Altavoz. Musique originale et psychédélique mêlant accordéon, orgue et sons insolites pour un univers décalé et festif. Tout public. .

Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

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English :

L’événement La Guinguette du Pré-Thabor Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté