Montfort-sur-Meu

La Guinguette du Pré-Thabor

Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La Guinguette revient pour une 6e édition du 1 au 12 juillet !

Rendez-vous au Parc du Pré-Thabor pour un événement musical gratuit aux sonorités du monde entier.

Le samedi 11 juillet à partir de

– 20h Pure. Un groupe pop-rock du territoire à l’énergie communicative, mêlant pop acidulée et rock électrique.

-21h30 Panda Bisous. Un projet festif entre hip-hop swing et influences balkaniques, porté par DJ, clarinette et guitare/claviers. .

Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Guinguette du Pré-Thabor Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté