La Guinguette du Pré-Thabor Montfort-sur-Meu
La Guinguette du Pré-Thabor Montfort-sur-Meu samedi 11 juillet 2026.
Montfort-sur-Meu
La Guinguette du Pré-Thabor
Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La Guinguette revient pour une 6e édition du 1 au 12 juillet !
Rendez-vous au Parc du Pré-Thabor pour un événement musical gratuit aux sonorités du monde entier.
Le samedi 11 juillet à partir de
– 20h Pure. Un groupe pop-rock du territoire à l’énergie communicative, mêlant pop acidulée et rock électrique.
-21h30 Panda Bisous. Un projet festif entre hip-hop swing et influences balkaniques, porté par DJ, clarinette et guitare/claviers. .
Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17
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English :
L’événement La Guinguette du Pré-Thabor Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté
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