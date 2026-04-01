RENCONTRE Thé en deuil réservé aux adultes Place de la Gare Montfort-sur-Meu
RENCONTRE Thé en deuil réservé aux adultes Place de la Gare Montfort-sur-Meu mardi 28 avril 2026.
Montfort-sur-Meu
RENCONTRE Thé en deuil réservé aux adultes
Place de la Gare Atelier à Quai n°3 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28 21:30:00
Date(s) :
2026-04-28
Thé en deuil est un moment privilégié pour parler librement du deuil et de la mort. Il s’agit d’une invitation à partager votre vécu, vos expériences, vos questionnements, vos ressources. Le deuil est un processus universel. Mieux le comprendre permet de mieux le vivre.
Dans notre société, nous ne sommes plus habitués à parler de la mort. Pourtant lui redonner une place dans la vie, permet de mieux l’appréhender.
Préparer ses directives anticipées est un cadeau précieux à offrir à ses proches et à soi-même.
Nous vous invitons à briser ce tabou et à venir échanger avec nous.
Avec la participation des Pompes Funèbres Thomas et de Reiki’M accompagnement au deuil.
Réservé aux adultes .
Place de la Gare Atelier à Quai n°3 Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
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English :
L’événement RENCONTRE Thé en deuil réservé aux adultes Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Montfort Communauté
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