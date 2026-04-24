Atelier initiation découpeuse laser, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau
Atelier initiation découpeuse laser, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau mardi 2 juin 2026.
Atelier initiation découpeuse laser Mardi 2 juin, 18h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère
Adhésion, Inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00
KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fabmanager.konkarlab.bzh/#!/events/301 »}]
Lors de cet atelier, vous apprendrez les différentes étapes pour utiliser la découpeuse graveuse laser. Konk Ar Lab
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