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Atelier initiation découpeuse laser, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Atelier initiation découpeuse laser, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Atelier initiation découpeuse laser, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau mardi 2 juin 2026.

Lieu : KAL - Konk Ar Lab

Adresse : 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Tarif : Adhésion, Inscription

Atelier initiation découpeuse laser Mardi 2 juin, 18h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère

Adhésion, Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fabmanager.konkarlab.bzh/#!/events/301 »}]
Lors de cet atelier, vous apprendrez les différentes étapes pour utiliser la découpeuse graveuse laser. Konk Ar Lab

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