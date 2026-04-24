Open Lab – Low Tech Lab Concarneau, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau
Open Lab – Low Tech Lab Concarneau, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau jeudi 4 juin 2026.
Open Lab – Low Tech Lab Concarneau Jeudi 4 juin, 18h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00
Depuis plusieurs années, de nombreuses initiatives low-tech émergent sur le territoire de Concarneau : habitat, mobilité, alimentation, culture, numérique, sciences participatives, réparation, réemploi, énergie…
L’idée du Low-tech Lab Concarneau est simple : rassembler ces initiatives, mieux se connaître, partager nos expériences, créer des coopérations et faire émerger ensemble de nouveaux projets au service du territoire.
Cette rencontre sera l’occasion de lancer la dynamique, de découvrir les acteurs présents, de parler des projets en cours (Soletta, LowKAL, KOSMOS, Campus Explore, PACMOB…) et d’imaginer collectivement la suite.
Juste un moment convivial pour se rencontrer, échanger, partager des idées et voir comment faire ensemble.
Apéro, discussions et bonne humeur au programme.
KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne
Venez rencontrer le collectif Lowtech Lab Concarneau qui vise à diffuser la portée économique, sociale et environnementale de la lowtech dans sa diversité. Konk Ar Lab
KAL
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
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