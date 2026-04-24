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Open Lab, Konk Ar Lab, Concarneau

Open Lab, Konk Ar Lab, Concarneau jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Konk Ar Lab

Adresse : 2 rue des charmes concarneau

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Open Lab Jeudi 4 juin, 18h00 Konk Ar Lab Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00

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Konk Ar Lab 2 rue des charmes concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne
Inauguration Low-tech lab Concarneau

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