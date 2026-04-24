Open Lab, Konk Ar Lab, Concarneau
Open Lab, Konk Ar Lab, Concarneau jeudi 4 juin 2026.
Open Lab Jeudi 4 juin, 18h00 Konk Ar Lab Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00
Test
Konk Ar Lab 2 rue des charmes concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne
Inauguration Low-tech lab Concarneau
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