Marché Artisanal de Concarneau 10ème édition, Concarneau (lieu à préciser), Concarneau
Marché Artisanal de Concarneau 10ème édition, Concarneau (lieu à préciser), Concarneau samedi 6 juin 2026.
Marché Artisanal de Concarneau 10ème édition Samedi 6 juin, 10h00 Concarneau (lieu à préciser) Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Marché Artisanal de Concarneau 10ème édition
le Samedi 6 Juin 2026
de 10h à 19h.
Place Jean Jaurès, en face des Halles Concarneau, 29 900.
Plusieurs créateurs avec des univers complètement différents les uns des autres.
Entrée gratuite
https://www.facebook.com/events/943745858116707/
Concarneau (lieu à préciser) Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/943745858116707/ »}] https://www.facebook.com/events/943745858116707/ AVEN
Marché Artisanal de Concarneau 10ème édition
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