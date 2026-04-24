Marché Artisanal de Concarneau 10ème édition, Concarneau (lieu à préciser), Concarneau

Marché Artisanal de Concarneau 10ème édition Samedi 6 juin, 10h00 Concarneau (lieu à préciser) Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Marché Artisanal de Concarneau 10ème édition

le Samedi 6 Juin 2026

de 10h à 19h.

Place Jean Jaurès, en face des Halles Concarneau, 29 900.

Plusieurs créateurs avec des univers complètement différents les uns des autres.

Entrée gratuite

https://www.facebook.com/events/943745858116707/

Concarneau (lieu à préciser) Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/943745858116707/ »}] https://www.facebook.com/events/943745858116707/ AVEN

Marché Artisanal de Concarneau 10ème édition