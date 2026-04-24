Visite découverte du potager pédagogique de la Maison des transitions et de l’habitat, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau
Visite découverte du potager pédagogique de la Maison des transitions et de l’habitat, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau samedi 6 juin 2026.
Visite découverte du potager pédagogique de la Maison des transitions et de l’habitat Samedi 6 juin, 10h30 Maison des transitions et de l’habitat Finistère
Entrée libre sur inscription au 02 98 66 32 40
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
À travers la visite du potager pédagogique, vous apprendrez quelques trucs et astuces sur le thème du jardinage au naturel, des économies d’eau au jardin, de la gestion des déchets verts et sur les principes du verger en permaculture.
Maison des transitions et de l’habitat 1 rue victor schoelcher 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 66 32 40 »}]
À travers la visite du potager pédagogique, vous apprendrez quelques trucs et astuces sur le thème du jardinage au naturel CCA
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