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Conférence — Plantes médicinales bretonnes, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau

Conférence — Plantes médicinales bretonnes, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau

Conférence — Plantes médicinales bretonnes, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau mardi 2 juin 2026.

Lieu : Maison des transitions et de l'habitat

Adresse : 1 rue victor schoelcher 29900 concarneau

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Tarif : sur inscription

Conférence — Plantes médicinales bretonnes Mardi 2 juin, 18h00 Maison des transitions et de l’habitat Finistère

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00

Avec Jean-Pierre Nicolas, ethnobotaniste
concarnois, vous découvrirez les plantes
médicinales bretonnes et leurs usages
traditionnels.
La conférence sera suivie d’un temps d’échange
convivial au jardin.

Maison des transitions et de l’habitat 1 rue victor schoelcher 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 66 32 40 »}]
Avec Jean-Pierre Nicolas, ethnobotaniste concarnois, vous découvrirez les plantes médicinales bretonnes et leurs usages traditionnels. CCA

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