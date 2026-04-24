Conférence — Plantes médicinales bretonnes, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau
Conférence — Plantes médicinales bretonnes, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau mardi 2 juin 2026.
Conférence — Plantes médicinales bretonnes Mardi 2 juin, 18h00 Maison des transitions et de l’habitat Finistère
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00
Avec Jean-Pierre Nicolas, ethnobotaniste
concarnois, vous découvrirez les plantes
médicinales bretonnes et leurs usages
traditionnels.
La conférence sera suivie d’un temps d’échange
convivial au jardin.
Maison des transitions et de l’habitat 1 rue victor schoelcher 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 66 32 40 »}]
Avec Jean-Pierre Nicolas, ethnobotaniste concarnois, vous découvrirez les plantes médicinales bretonnes et leurs usages traditionnels. CCA
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