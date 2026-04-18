Atelier Initiation Graffiti Galerie Upstairs Rennes 18 avril – 11 juillet, certains samedis Ille-et-Vilaine

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Venez explorer l’univers du graffiti en famille, solo ou entre ami.e.s. Au cours de cet atelier, les participant.e.s seront guidés pas à pas pour découvrir les fondamentaux du graffiti.

Venez explorer l’univers du graffiti en famille, solo ou entre ami.e.s. Au cours de cet atelier, les participant.e.s seront guidé.e.s pas à pas pour découvrir les fondamentaux du graffiti.

De l’apprentissage des techniques de base pour créer des lettrages à la manipulation des bombes de peinture, chaque étape vous permettra de comprendre les outils et les gestes essentiels de cet art.

*Matériel fourni

Pensez à venir avec une tenue adaptée (vêtements qui ne craignent pas la peinture).

Minimum 6 participant·e·s pour maintien de l’atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-11T16:00:00.000+02:00

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https://www.teenagekicks.org/portfolio-item/stage-graffiti/ contact@teenagekicks.org

Galerie Upstairs 24 avenue Jules Maniez 35000 rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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