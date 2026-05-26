Colorer la taule – Germain Ipin & Marc-Antoine Granier Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes 2 – 4 juillet Ille-et-Vilaine

5€ Tarif plein, 2€ Tarif Sortir !

Présenté entre chien et loup lors du festival Les Tombées de la Nuit 2026, Colorer la taule viendra prolonger le projet documentaire et mémoriel Seconde Pot à l’ancienne prison Jacques Cartier.

Ré-interprétation, à la tombée de la nuit, du projet Seconde Pot présenté en juin 2025 par Teenage Kicks et Rennes ville et métropole, Colorer la taule est une performance immersive visuelle et sonore créée à l’ancienne prison Jacques Cartier.

En juin 2024, le projet Seconde pot se déployait dans la cour de l’ancienne prison Jacques Cartier, œuvre plurielle créée à partir d’une matière collectée auprès des habitants du quartier. D’abord, la récupération de vieux fonds de pots de peinture avait permis la création, par l’artiste mural Germain Ipin, d’une fresque « seconde peau » sur un mur de l’ancienne prison. De son côté, Marc-Antoine Granier, artiste sonore, récoltait les récits de ces visites aux habitants avant d’aller à la rencontre d’autres personnes liées à l’histoire de la prison, pour fabriquer une création documentaire chorale, sonore et polychromique. Habitantes et habitants du quartier, anciens détenus, aidants, surveillants ont témoigné, partagé leurs teintes et leurs voix. Un terreau sensible qui, mêlée à la récolte d’ambiances sonores à l’intérieur et à l’extérieur de la prison, formait une œuvre documentaire et mémorielle.

Colorer la taule, présenté entre chien et loup lors du festival Les Tombées de la Nuit 2026, viendra prolonger ce travail de territoire en l’étoffant et en le réinterprétant. Soit une création sonore et colorimétrique en immersion où tout, de l’écoute à l’expérience visuelle, sera augmenté. Pendant 50 minutes, dans ce lieu commun en devenir qu’est l’ancienne prison Jacques Cartier, spectateurs et spectatrices seront invitées à plonger dans un univers total, pour une performance unique qui questionnera notre rapport à l’enfermement et à la privation de liberté.

– En partenariat avec Teenage Kicks et Spectaculaires –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-02T22:45:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T23:59:00.000+02:00

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Ancienne prison Jacques-Cartier 56 Bd Jacques Cartier, 35200 Rennes Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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