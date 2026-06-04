Festival Les Tombées de la Nuit / Colorer la taule • Germain Ipin et Marc-Antoine Granier Ancienne prison Jacques Cartier Rennes 2 – 4 juillet Ille-et-Vilaine

· 5€ Tarif plein, 2€ Tarif Sortir !

· Spectacle à partir de 12 ans

EXPÉRIENCE VISUELLE ET SONORE EN IMMERSION

Réinterprétation du projet _Seconde Pot_ présenté en 2025, _Colorer la taule_ est une performance immersive visuelle et sonore créée à l’ancienne prison Jacques Cartier. D’abord, la récupération de vieux pots de peinture avait permis la création, par l’artiste mural Germain Ipin, d’une fresque « seconde peau » sur un mur du bâtiment. De son côté, Marc-Antoine Granier, artiste sonore, récoltait les récits de ces visites aux habitants avant d’aller à la rencontre d’autres personnes liées à l’histoire de la prison, pour fabriquer une création documentaire chorale, sonore et polychromique. _Colorer la Taule_ viendra prolonger ce travail de territoire en l’étoffant et en le réinterprétant, pour une création en immersion où tout, de l’écoute à l’expérience visuelle, sera transformé. Une plongée dans un univers total, qui questionnera notre rapport à l’enfermement et à la privation de liberté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-02T22:45:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T23:35:00.000+02:00

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Ancienne prison Jacques Cartier 56 boulevard Jacques Cartier Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



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