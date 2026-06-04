Festival Les Tombées de la Nuit / DJ Dupont Cloître Saint-Melaine Rennes Jeudi 2 juillet, 22h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

MIX VINYLE ÉLECTRO, ROCK, HOUSE ET DISCO

Ancienne bassiste et guitariste noise, passionnée de musique et grande collectionneuse de vinyles, Justine partage depuis plusieurs années son univers musical éclectique dans des sets sauvages et furieusement entraînant, mêlant électro, post-punk, rock indé, hip-hop, house… Aux platines, elle mixe exclusivement à partir de vinyles, et nous fera découvrir de nouveaux beats ou redécouvrir des standards dans des enchaînements old school. Entre perles obscures, fulgurances lumineuses et sonorités cradingues, une seule évidence : impossible de quitter le dancefloor quand DJ Dupont est aux manettes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-02T22:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-02T23:00:00.000+02:00

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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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