Atelier : initiation modelage de l’argile, Maison de la Terre, Bosroumois
Atelier : initiation modelage de l’argile, Maison de la Terre, Bosroumois samedi 23 mai 2026.
Atelier : initiation modelage de l’argile Samedi 23 mai, 18h15 Maison de la Terre Eure
6€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00
Deux ateliers de modage, premier à 18:15h et deconde à 19h.
Inscription obligatoire
Maison de la Terre 12 rue du Maréchal Leclerc, 27670 Bosroumois Bosroumois 27670 Le Bosc-Roger-en-Roumois Eure Normandie 06 15 63 24 64 http://maisondelaterre27.sitew.fr [{« type »: « email », « value »: « contact.atpbr@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 15 63 24 64 »}] Partie muséale (exposition collection poteries locales et régionales) et atelier de poterie. Parking gratuit face à la Mairie, accès personnes en situation de handicap.
Deux ateliers de modage, premier à 18:15h et deconde à 19h.
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