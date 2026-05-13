Visite guidée à la lampe torche de la partie muséale, Maison de la Terre, Bosroumois

Visite guidée à la lampe torche de la partie muséale Samedi 23 mai, 18h00 Maison de la Terre Eure

3€ adulte, 1,5€ enfant accompagné.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Visite guidée à la lampe torche de la partie muséale

Maison de la Terre 12 rue du Maréchal Leclerc, 27670 Bosroumois Bosroumois 27670 Le Bosc-Roger-en-Roumois Eure Normandie 06 15 63 24 64 http://maisondelaterre27.sitew.fr Partie muséale (exposition collection poteries locales et régionales) et atelier de poterie. Parking gratuit face à la Mairie, accès personnes en situation de handicap.

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