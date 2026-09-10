Atelier Intelligence Artificielle Découvrir et expérimenter l’IA Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque Les Temps Modernes · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Atelier Intelligence Artificielle Découvrir et expérimenter l’IA
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 17:00:00
fin : 2026-10-15 18:15:00
Date(s) :
2026-10-15
Cet atelier vous propose une initiation accessible à tous pour comprendre les principes de l’IA, découvrir ses possibilités et apprendre à utiliser quelques outils de manière simple, créative et responsable.
Tout public / Réservation dès le 29 septembre au 05 59 64 34 43 .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
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English : Atelier Intelligence Artificielle Découvrir et expérimenter l’IA
L’événement Atelier Intelligence Artificielle Découvrir et expérimenter l’IA Tarnos a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Seignanx
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