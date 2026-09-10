Atelier Intelligence Artificielle Découvrir et expérimenter l’IA Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Atelier Intelligence Artificielle Découvrir et expérimenter l’IA

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 17:00:00

fin : 2026-10-15 18:15:00

Date(s) :

2026-10-15

Cet atelier vous propose une initiation accessible à tous pour comprendre les principes de l’IA, découvrir ses possibilités et apprendre à utiliser quelques outils de manière simple, créative et responsable.

Tout public / Réservation dès le 29 septembre au 05 59 64 34 43 .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Intelligence Artificielle Découvrir et expérimenter l’IA

L’événement Atelier Intelligence Artificielle Découvrir et expérimenter l’IA Tarnos a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Seignanx