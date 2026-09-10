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Atelier Intelligence Artificielle Découvrir et expérimenter l’IA Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque Les Temps Modernes · Tarnos

Atelier Intelligence Artificielle Découvrir et expérimenter l’IA Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Médiathèque Les Temps Modernes
Adresse
1 Allée du Fils
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Tarnos

Atelier Intelligence Artificielle Découvrir et expérimenter l’IA

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 17:00:00
fin : 2026-10-15 18:15:00

Date(s) :
2026-10-15

Cet atelier vous propose une initiation accessible à tous pour comprendre les principes de l’IA, découvrir ses possibilités et apprendre à utiliser quelques outils de manière simple, créative et responsable.

Tout public / Réservation dès le 29 septembre au 05 59 64 34 43   .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43 

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English : Atelier Intelligence Artificielle Découvrir et expérimenter l’IA

L’événement Atelier Intelligence Artificielle Découvrir et expérimenter l’IA Tarnos a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Seignanx

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