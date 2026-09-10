Concert pop rock Hugo Ostro place Serpa Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Concert pop rock Hugo Ostro

place Serpa Salle Le Microphone Tarnos Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:15:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Hugo OSTRO est un enfant du pays, qui incarne avec sensibilité un voyage à fleur de peau, entre poésie et pop aérienne. Son premier EP, TURBULENCES, est sorti en 2025.

Première partie YOUGSTORM, jeune groupe tarnosien, avec des reprises pop/rock.

Place debout non numérotée.

Rendez-vous à 20h15. Durée 2 heures. Tout public.

BILLETTERIE

// Au Point Com (CB, ancv, ancv connect…) ou EN LIGNE.

// Au restaurant LA MUTINERIE (espèces, CB) .

place Serpa Salle Le Microphone Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20

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English : Concert pop rock Hugo Ostro

L’événement Concert pop rock Hugo Ostro Tarnos a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Seignanx