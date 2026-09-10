Concert pop rock Hugo Ostro place Serpa Tarnos
samedi 12 septembre 2026 · place Serpa · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Concert pop rock Hugo Ostro
place Serpa Salle Le Microphone Tarnos Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:15:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Hugo OSTRO est un enfant du pays, qui incarne avec sensibilité un voyage à fleur de peau, entre poésie et pop aérienne. Son premier EP, TURBULENCES, est sorti en 2025.
Première partie YOUGSTORM, jeune groupe tarnosien, avec des reprises pop/rock.
Place debout non numérotée.
Rendez-vous à 20h15. Durée 2 heures. Tout public.
BILLETTERIE
// Au Point Com (CB, ancv, ancv connect…) ou EN LIGNE.
// Au restaurant LA MUTINERIE (espèces, CB) .
place Serpa Salle Le Microphone Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20
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English : Concert pop rock Hugo Ostro
L’événement Concert pop rock Hugo Ostro Tarnos a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Seignanx
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