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Concert pop rock Hugo Ostro place Serpa Tarnos

samedi 12 septembre 2026 · place Serpa · Tarnos

Concert pop rock Hugo Ostro place Serpa Tarnos

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
20:15:00
Lieu
place Serpa
Adresse
Salle Le Microphone
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif
10 10 Tarif réduit

Tarnos

Concert pop rock Hugo Ostro

place Serpa Salle Le Microphone Tarnos Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:15:00
fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Hugo OSTRO est un enfant du pays, qui incarne avec sensibilité un voyage à fleur de peau, entre poésie et pop aérienne. Son premier EP, TURBULENCES, est sorti en 2025.

Première partie YOUGSTORM, jeune groupe tarnosien, avec des reprises pop/rock.

Place debout non numérotée.
Rendez-vous à 20h15. Durée 2 heures. Tout public.

BILLETTERIE
// Au Point Com (CB, ancv, ancv connect…) ou EN LIGNE.
// Au restaurant LA MUTINERIE (espèces, CB)   .

place Serpa Salle Le Microphone Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20 

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English : Concert pop rock Hugo Ostro

L’événement Concert pop rock Hugo Ostro Tarnos a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Seignanx

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