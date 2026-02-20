Atelier Inventions préhistoriques Place du Vieux Marché Le Havre

Atelier Inventions préhistoriques

Place du Vieux Marché Muséum Salle Euréka Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 10:30:00

fin : 2026-03-11 11:45:00

Date(s) :

2026-03-11

Et si on remontait le temps pour suivre les traces de nos ancêtres ?

De la maîtrise du feu à l’invention de l’aiguille, en passant par les premiers outils en pierre, les élèves découvriront comment les grandes innovations ont façonné l’évolution du genre Homo. Un atelier pour replacer chaque innovation dans le temps et comprendre ce qui fait de nous des humains !

De 8-12 ans Durée 1h

Réservation obligatoire .

Place du Vieux Marché Muséum Salle Euréka Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

English : Atelier Inventions préhistoriques

L’événement Atelier Inventions préhistoriques Le Havre a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie