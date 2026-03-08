Atelier jardin association et rotation des plantes Ilôt du four Melle
Atelier jardin association et rotation des plantes Ilôt du four Melle samedi 21 mars 2026.
Atelier jardin association et rotation des plantes
Ilôt du four 1 Square du Jeu des Rois Melle Deux-Sèvres
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Atelier jardin association et rotation des plantes
Samedi 21 mars
de 14h à 17h
Accès libre, merci de vous inscrire !
Apprenons à mieux associer les plantes et à établir un plan de rotation des cultures. Le jardin partagé du Square du jeu des Rois nous servira de référence. Participez ensuite à l’installation des structures en bambous pour accueillir les futurs plans !
Atelier animé par Annick HUET et Les ateliers de la Simplicité .
Ilôt du four 1 Square du Jeu des Rois Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 quartiersaintjean@orange.fr
