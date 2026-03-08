Atelier jardin association et rotation des plantes Ilôt du four Melle

Atelier jardin association et rotation des plantes

Ilôt du four 1 Square du Jeu des Rois Melle Deux-Sèvres

Samedi 21 mars

de 14h à 17h

Accès libre, merci de vous inscrire !

Apprenons à mieux associer les plantes et à établir un plan de rotation des cultures. Le jardin partagé du Square du jeu des Rois nous servira de référence. Participez ensuite à l’installation des structures en bambous pour accueillir les futurs plans !

Atelier animé par Annick HUET et Les ateliers de la Simplicité .

Ilôt du four 1 Square du Jeu des Rois Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 quartiersaintjean@orange.fr

