Atelier Jardin Médicinal L’Atelier du Chat d’Argent Brassempouy
Atelier Jardin Médicinal L’Atelier du Chat d’Argent Brassempouy samedi 9 mai 2026.
Brassempouy
Atelier Jardin Médicinal
L’Atelier du Chat d’Argent 27 Route du Duc Brassempouy Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Apprends à créer un jardin médicinal et reproductible chez toi, discussion autour des biotopes, composition d’un jardin harmonieux et adapté, découverte des plantes et usages des plantes médicinales.
Apprends à créer un jardin médicinal et reproductible chez toi, discussion autour des biotopes, composition d’un jardin harmonieux et adapté, découverte des plantes et usages des plantes médicinales. .
L’Atelier du Chat d’Argent 27 Route du Duc Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 42 10 latelierduchatdargent40@gmail.com
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English : Atelier Jardin Médicinal
Learn how to create a medicinal garden that can be reproduced at home, discuss biotopes, create a harmonious and suitable garden, discover plants and the uses of medicinal plants.
L’événement Atelier Jardin Médicinal Brassempouy a été mis à jour le 2026-05-04 par Landes Chalosse
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