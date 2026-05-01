Atelier Jardin Médicinal L’Atelier du Chat d’Argent Brassempouy

Brassempouy

Atelier Jardin Médicinal

L’Atelier du Chat d’Argent 27 Route du Duc Brassempouy Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Apprends à créer un jardin médicinal et reproductible chez toi, discussion autour des biotopes, composition d’un jardin harmonieux et adapté, découverte des plantes et usages des plantes médicinales.

Apprends à créer un jardin médicinal et reproductible chez toi, discussion autour des biotopes, composition d’un jardin harmonieux et adapté, découverte des plantes et usages des plantes médicinales. .

L’Atelier du Chat d’Argent 27 Route du Duc Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 42 10 latelierduchatdargent40@gmail.com

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English : Atelier Jardin Médicinal

Learn how to create a medicinal garden that can be reproduced at home, discuss biotopes, create a harmonious and suitable garden, discover plants and the uses of medicinal plants.

L’événement Atelier Jardin Médicinal Brassempouy a été mis à jour le 2026-05-04 par Landes Chalosse