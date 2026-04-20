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ATELIER JARDINAGE Maison de quartier La Bellangerais Rennes

ATELIER JARDINAGE Maison de quartier La Bellangerais Rennes

ATELIER JARDINAGE Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Maison de quartier La Bellangerais

Adresse : 5 rue du Morbihan 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

ATELIER JARDINAGE Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 22 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Que vous ayez la main verte ou pas, n’hésitez pas à venir nous donner un coup de main (ou de pelle !) pour préparer et aménager notre beau jardin !

Que vous ayez la main verte ou pas, n’hésitez pas à venir nous donner un coup de main (ou de pelle !) pour préparer et aménager notre beau jardin !
Goûter offert après l’effort !
Mercredi 22 AVRIL de 14H à 16H
Maison de Quartier Bellangerais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-22T16:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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