ATELIER JARDINAGE Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 22 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Que vous ayez la main verte ou pas, n’hésitez pas à venir nous donner un coup de main (ou de pelle !) pour préparer et aménager notre beau jardin !

Que vous ayez la main verte ou pas, n’hésitez pas à venir nous donner un coup de main (ou de pelle !) pour préparer et aménager notre beau jardin !

Goûter offert après l’effort !

Mercredi 22 AVRIL de 14H à 16H

Maison de Quartier Bellangerais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-22T16:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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