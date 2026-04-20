ATELIER JARDINAGE Maison de quartier La Bellangerais Rennes
ATELIER JARDINAGE Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 22 avril 2026.
ATELIER JARDINAGE Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 22 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine
Que vous ayez la main verte ou pas, n’hésitez pas à venir nous donner un coup de main (ou de pelle !) pour préparer et aménager notre beau jardin !
Que vous ayez la main verte ou pas, n’hésitez pas à venir nous donner un coup de main (ou de pelle !) pour préparer et aménager notre beau jardin !
Goûter offert après l’effort !
Mercredi 22 AVRIL de 14H à 16H
Maison de Quartier Bellangerais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-22T16:00:00.000+02:00
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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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