Atelier Jazz Yann-ar-biz duo jazz Association Arthus Jazz Saint-Jean-du-Doigt
mercredi 15 juillet 2026 · Association Arthus Jazz · Saint-Jean-du-Doigt
Informations pratiques
Saint-Jean-du-Doigt
Atelier Jazz Yann-ar-biz duo jazz
Association Arthus Jazz 6 Venelle du Presbytère Saint-Jean-du-Doigt Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
L’association Arthus Jazz vous invite à un atelier avec Jürgen Schwab (guitare et voix) et Bertrand Seynat (Bass).
Réservation conseillée auprès de l’association, places limitées. .
Association Arthus Jazz 6 Venelle du Presbytère Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 85 81 92 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Jazz Yann-ar-biz duo jazz Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-07-04 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Saint-Jean-du-Doigt (Finistère)
- Visite église et enclos de Saint-Jean-du-Doigt Place Tanguy Prigent Saint-Jean-du-Doigt 9 juillet 2026
- Atelier Jazz avec Nico MORELLI Association Arthus Jazz Saint-Jean-du-Doigt 29 juillet 2026
- Atelier Jazz avec JAZZ’AM QUARTET Association Arthus Jazz Saint-Jean-du-Doigt 5 août 2026
- Festival Jazz à Saint-Jean Le Bourg Saint-Jean-du-Doigt 21 août 2026
- Festival Jazz à St Jean , 3eme ed Saint-Jean-du-Doigt 21 août 2026