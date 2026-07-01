UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-du-Doigt

Atelier Jazz Yann-ar-biz duo jazz Association Arthus Jazz Saint-Jean-du-Doigt

mercredi 15 juillet 2026 · Association Arthus Jazz · Saint-Jean-du-Doigt

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Association Arthus Jazz
Adresse
6 Venelle du Presbytère
Ville
29630 Saint-Jean-du-Doigt
Département
Finistère
Tarif

Saint-Jean-du-Doigt

Atelier Jazz Yann-ar-biz duo jazz

Association Arthus Jazz 6 Venelle du Presbytère Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

L’association Arthus Jazz vous invite à un atelier avec Jürgen Schwab (guitare et voix) et Bertrand Seynat (Bass).
Réservation conseillée auprès de l’association, places limitées.   .

Association Arthus Jazz 6 Venelle du Presbytère Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 85 81 92 84 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Jazz Yann-ar-biz duo jazz Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-07-04 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Saint-Jean-du-Doigt (Finistère)