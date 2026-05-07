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Atelier : Je cherche efficacement avec PubMed Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes

Atelier : Je cherche efficacement avec PubMed Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes

Atelier : Je cherche efficacement avec PubMed Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes mardi 2 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque universitaire Villejean Santé

Adresse : 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Ville : 35043 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Atelier : Je cherche efficacement avec PubMed Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Mardi 2 juin, 13h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

PubMed est le moteur de recherche incontournable dans le domaine de la santé. Apprenez à l’interroger efficacement pour optimiser vos résultats.

**Atelier organisé le mardi 2 juin 2026 à 13h, dans la salle de formation de la BU Villejean Santé.**

**PubMed** est le moteur de recherche incontournable dans le domaine de la santé. Il repose sur le thésaurus MeSH qui permet d’augmenter la pertinence des résultats. Apprenez à l’interroger efficacement avec Mesh pour optimiser vos résultats et ne plus passer à côté de la littérature essentielle sur votre sujet.

**L’inscription est obligatoire :** elle vous permet de réserver une place et nous permet de mieux préparer l’atelier.

[**Je m’inscris !**](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/cherche-efficacement-avec-pubmed)

**Les ateliers de la BU : des formations courtes et gratuites !** Pendant une heure maximum, un bibliothécaire vous présente un outil ou une méthode vous permettant d’être plus efficace dans votre recherche d’information.
[Découvrez la liste des thèmes et inscrivez-vous aux ateliers.](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/les-ateliers-de-la-bu)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-02T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-02T14:00:00.000+02:00

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https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-villejean-sante  https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/cherche-efficacement-avec-pubmed

Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233452

Rodrig MBock


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