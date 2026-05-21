Mondes pénitentiaires hors et dans les murs. Autour de deux thèses de sociologie du droit Faculté de droit et de science politique – Salle 209 Rennes
Mondes pénitentiaires hors et dans les murs. Autour de deux thèses de sociologie du droit Faculté de droit et de science politique – Salle 209 Rennes vendredi 29 mai 2026.
Mondes pénitentiaires hors et dans les murs. Autour de deux thèses de sociologie du droit Faculté de droit et de science politique – Salle 209 Rennes Vendredi 29 mai, 13h45 Ille-et-Vilaine
Ce séminaire de recherche organisé par le GRID-CRIM se tiendra le vendredi 29 mai 2026 à la Faculté de droit et de science politique de Rennes.
### Responsabilité scientifique
[Laurent Rousvoal](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/laurent-rousvoal) pour le Comité de pilotage du [GRID-CRIM](https://iode.univ-rennes.fr/groupe-rennais-de-recherche-interdisciplinaire-detudes-penales-et-criminelles-criminologie-et)
### Programme
Télécharger le [programme](https://iode.univ-rennes.fr/sites/iode.univ-rennes.fr/files/medias/files/Programme_GRID-CRIM_Seminaire_Mondes_penitentiaires.pdf).
### Lieu
Faculté de droit et de science politique – salle 209
9 rue Jean Macé
35000 Rennes
### Contact
[secretariat-iode@univ-rennes.fr](mailto:secretariat-iode@univ-rennes.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-29T13:45:00.000+02:00
Fin : 2026-05-29T17:30:00.000+02:00
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https://droit.univ-rennes1.fr/
Faculté de droit et de science politique – Salle 209 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine
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