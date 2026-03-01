ATELIER JE CRÉE MON ESPACE IMPOTS.GOUV.FR Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER JE CRÉE MON ESPACE IMPOTS.GOUV.FR

2 place de l’Hôtel de ville Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 09:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Atelier Créer mon espace particulier impots.gouv.fr à France Services



Le 9 avril, le service de déclaration des revenus 2025 en ligne ouvrira sur impots.gouv.fr.

France Services vous accompagne pas à pas pour créer votre espace particulier et comprendre les démarches essentielles.

Rendez-vous le vendredi 20 mars à 9h30 à France Services, 2 place de l’Hôtel de ville à Saint-Brevin-les-Pins.

Un atelier animé par Marina, conseillère numérique à France Service Sud Estuaire, et un agent de la Direction Générale des Finances Publiques.

> Gratuit et sur inscription (places limitées) : 06 77 66 49 42 m.lenaour-gautier@cc-sudestuaire.fr .

2 place de l’Hôtel de ville Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 70 12 info@cc-sudestuaire.fr

