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Atelier “Je fabrique mes objets en bois”, Collège Caminarem, Alès

Atelier “Je fabrique mes objets en bois”, Collège Caminarem, Alès

Atelier “Je fabrique mes objets en bois”, Collège Caminarem, Alès lundi 20 avril 2026.

Lieu : Collège Caminarem

Adresse : 1410, ch. du mas de la Bedosse, Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : 200 €

Atelier “Je fabrique mes objets en bois” 20 – 24 avril Collège Caminarem Gard

200 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T17:30:00+02:00

À partir de 8 ans.
Atelier le matin ou l’après-midi.

Collège Caminarem 1410, ch. du mas de la Bedosse, Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 82 31 49 »}, {« type »: « email », « value »: « delphinebocquillon@posteo.net »}]
Nichoirs, mangeoires, épées, sabres laser, animaux, étagères, …

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