Atelier “Je fabrique mes objets en bois”, Collège Caminarem, Alès
Atelier “Je fabrique mes objets en bois”, Collège Caminarem, Alès lundi 20 avril 2026.
Atelier “Je fabrique mes objets en bois” 20 – 24 avril Collège Caminarem Gard
200 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T17:30:00+02:00
À partir de 8 ans.
Atelier le matin ou l’après-midi.
Collège Caminarem 1410, ch. du mas de la Bedosse, Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 82 31 49 »}, {« type »: « email », « value »: « delphinebocquillon@posteo.net »}]
Nichoirs, mangeoires, épées, sabres laser, animaux, étagères, …
À voir aussi à Alès (Gard)
- Balade botanique, Centre national de Pomologie, Alès 14 avril 2026
- CHARBON PELOUSSE PARADISE Ales 16 avril 2026
- Opéra à voir et à entendre, Le Capitole, Alès 16 avril 2026
- LES BONOBOS PELOUSSE PARADISE Ales 17 avril 2026
- Radio Grille Ouverte vide son dressing, Urban Parc, Alès 18 avril 2026