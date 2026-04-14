Atelier “Je fabrique mes objets en bois”, Collège Caminarem, Alès

Atelier “Je fabrique mes objets en bois” 20 – 24 avril Collège Caminarem Gard

200 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T17:30:00+02:00

À partir de 8 ans.

Atelier le matin ou l’après-midi.

Collège Caminarem 1410, ch. du mas de la Bedosse, Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 82 31 49 »}, {« type »: « email », « value »: « delphinebocquillon@posteo.net »}]

Nichoirs, mangeoires, épées, sabres laser, animaux, étagères, …