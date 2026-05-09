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AGENDA · Nort-sur-Erdre

ATELIER Jeu de rôles La Société de l’Aventure Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chédid · Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Andrée Chédid
Adresse
35 Rue du Général Leclerc
Ville
44390 Nort-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Nort-sur-Erdre

ATELIER Jeu de rôles La Société de l’Aventure

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-11-28 16:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-10-10 2026-11-28 2026-12-19

Envie d’aventures ? D’explorer de nouvelles contrées imaginaires ? Le jeu de rôles est de retour !
La Société de l’Aventure ouvre ses portes Fabien, bénévole à la médiathèque, vous attend pour vous conter et vous transporter vers des mondes extraordinaires…

De 11 à 15 ans   .

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

Looking for adventure? Exploring new imaginary lands? Role-playing is back!

L’événement ATELIER Jeu de rôles La Société de l’Aventure Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays Erdre Canal Forêt

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