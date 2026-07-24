CONCERT AVEC DES GENS ARMÉS La Cueilleuse Nort-sur-Erdre
vendredi 4 septembre 2026 · La Cueilleuse · Nort-sur-Erdre
Informations pratiques
Nort-sur-Erdre
CONCERT AVEC DES GENS ARMÉS
La Cueilleuse Ecluse de Cramezeul Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 20:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Musique pop pacifique
Pierre, à la guitare, au clavier et au chant et Maxime à la basse et au chant vous embarqueront dans leur univers pop pacifique.
Duo né en 2022, Pierre Fourmeau et Maxime Niol proposent une musique exigeante mais accessible, où la mélodie est reine. Entre influences des Beatles, textures de Debussy et liberté à la Robert Wyatt, leur son se distingue par un équilibre délicat entre richesse harmonique et clarté
Sur scène, ils instaurent un véritable dialogue. La basse, loin d’être un simple support, devient un instrument mélodique à part entière qui s’entrelace avec les harmonies ciselées du clavier et de la guitare.
Bar et restauration sur place
Prix libre (au chapeau) .
La Cueilleuse Ecluse de Cramezeul Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 53 60 01 lacueilleuse@gozmail.bzh
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English :
Peaceful pop music
L’événement CONCERT AVEC DES GENS ARMÉS Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Erdre Canal Forêt
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