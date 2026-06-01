Atelier-jeu l’éco-énergie et moi au Salon Saint Jacques Lascabanes Lendou-en-Quercy
Atelier-jeu l’éco-énergie et moi au Salon Saint Jacques Lascabanes Lendou-en-Quercy samedi 20 juin 2026.
Lendou-en-Quercy
Atelier-jeu l’éco-énergie et moi au Salon Saint Jacques
Lascabanes 118 rue de l’église Lendou-en-Quercy Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Salon Saint Jacques vous invite à venir participer à l'atelier-jeu l'éco-énergie et moi.
Il s'agit d'un atelier ludique pour voir ensemble nos rapports à notre consommation d'énergie, dans la conscience et le respect de chaque règne du vivant qui nous entoure
Le Salon Saint Jacques vous invite à venir participer à l'atelier-jeu l'éco-énergie et moi.
Il s'agit d'un atelier ludique pour voir ensemble nos rapports à notre consommation d'énergie, dans la conscience et le respect de chaque règne du vivant qui nous entoure. Danielle Dubois, accompagnante thérapeutique, animera cet évènement.
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Lascabanes 118 rue de l’église Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 85 06 55 78
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English :
The Salon Saint Jacques invites you to come and take part in the workshop-game: eco-energy and me.
This is a fun workshop to look together at our relationship to our energy consumption, with awareness and respect for each of the living kingdoms that surround us
L’événement Atelier-jeu l’éco-énergie et moi au Salon Saint Jacques Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot