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Atelier jeune architecte Maison de rêve rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Atelier jeune architecte Maison de rêve rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan mercredi 22 avril 2026.

Lieu : rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès

Adresse : CIAP

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 4.6 4.6 4.6

Royan

Atelier jeune architecte Maison de rêve

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Après une présentation de l’exposition Rêver Royan, les enfants imaginent puis fabriquent la maquette de leur maison idéale à partir des matériaux de récupération mis à leur disposition.
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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

After a presentation of the Dreaming Royan exhibition, children imagine and then build a model of their ideal home using recycled materials.

L’événement Atelier jeune architecte Maison de rêve Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan

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