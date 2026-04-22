Atelier jeune architecte Maison de rêve rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Royan

Atelier jeune architecte Maison de rêve

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Après une présentation de l’exposition Rêver Royan, les enfants imaginent puis fabriquent la maquette de leur maison idéale à partir des matériaux de récupération mis à leur disposition.

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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

After a presentation of the Dreaming Royan exhibition, children imagine and then build a model of their ideal home using recycled materials.

L’événement Atelier jeune architecte Maison de rêve Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan