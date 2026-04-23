Visite éclair Les cités noire, grise et blanche Royan
Visite éclair Les cités noire, grise et blanche Royan jeudi 23 avril 2026.
Royan
Visite éclair Les cités noire, grise et blanche
RDV devant le Centre Socioculturel, 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 11:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Au lendemain des deux bombardements de 1945, 85 % des immeubles de Royan sont détruits.
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RDV devant le Centre Socioculturel, 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
After the two bombings in 1945, 85% of Royan’s buildings were destroyed.
L’événement Visite éclair Les cités noire, grise et blanche Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan
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