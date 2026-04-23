Royan

Visite éclair Les cités noire, grise et blanche

RDV devant le Centre Socioculturel, 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 11:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Au lendemain des deux bombardements de 1945, 85 % des immeubles de Royan sont détruits.

.

RDV devant le Centre Socioculturel, 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After the two bombings in 1945, 85% of Royan’s buildings were destroyed.

L’événement Visite éclair Les cités noire, grise et blanche Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan