Visite accessible Visite guidée de l’exposition permanente du CIAP Histoire de Royan rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
Visite accessible Visite guidée de l’exposition permanente du CIAP Histoire de Royan rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan jeudi 23 avril 2026.
Royan
Visite accessible Visite guidée de l’exposition permanente du CIAP Histoire de Royan
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Visite adaptée au handicap visuel
Dans le cadre des Journées Nationales tourisme et handicap, la Ville de Royan met l’accent sur certaines visites, accessibles ou adaptées aux personnes en situation de handicap.
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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
Visits adapted for the visually impaired
As part of the Journées Nationales tourisme et handicap (National Tourism and Disability Days), the town of Royan is highlighting certain tours that are accessible or adapted for people with disabilities.
L’événement Visite accessible Visite guidée de l’exposition permanente du CIAP Histoire de Royan Royan a été mis à jour le 2026-02-27 par Mairie de Royan
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