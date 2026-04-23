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Visite de chantier Les Rullas Royan

Visite de chantier Les Rullas Royan jeudi 23 avril 2026.

Adresse : Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Royan

Visite de chantier Les Rullas

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

La Ville de Royan aménage une unité foncière de 22 414 m², Les Rullas , pour la réalisation d’un quartier de 80 logements neufs dont 80 % de logements locatifs sociaux.
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Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

The City of Royan is developing a 22,414 m² plot of land, Les Rullas , to create a neighborhood of 80 new homes, 80% of which will be social rental housing.

L’événement Visite de chantier Les Rullas Royan a été mis à jour le 2026-02-27 par Mairie de Royan

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