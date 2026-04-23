Visite de chantier Les Rullas Royan
Visite de chantier Les Rullas Royan jeudi 23 avril 2026.
Royan
Visite de chantier Les Rullas
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
La Ville de Royan aménage une unité foncière de 22 414 m², Les Rullas , pour la réalisation d’un quartier de 80 logements neufs dont 80 % de logements locatifs sociaux.
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Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
The City of Royan is developing a 22,414 m² plot of land, Les Rullas , to create a neighborhood of 80 new homes, 80% of which will be social rental housing.
L’événement Visite de chantier Les Rullas Royan a été mis à jour le 2026-02-27 par Mairie de Royan
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