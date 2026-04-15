Atelier Jeune Pousse Cité du Cuir Saint-Junien

Saint-Junien

Atelier Jeune Pousse

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-23

La Cité du Cuir à Saint-Junien vous propose divers atelier en relation avec le savoir-faire cuir.

Les participant·es brodent une forme végétale en cuir, inspirée des végétaux tannants. Selon la dextérité de chacun, les participant·es peuvent choisir de réaliser uniquement la broderie, ou bien de percer la carte en cuir afin de créer les trous de passage du fil. Un atelier pour découvrir les premières étapes de préparation et de broderie du cuir.

Les ateliers sont accessibles dans la limite des places disponibles.

Réservation des ateliers sur la billetterie en ligne de la Cité du Cuir ou sur place. .

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68

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English : Atelier Jeune Pousse

L’événement Atelier Jeune Pousse Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-14 par Terres de Limousin