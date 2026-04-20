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Atelier jeune public Blabla Club à la médiathèque Verlaine Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Atelier jeune public Blabla Club à la médiathèque Verlaine Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Atelier jeune public Blabla Club à la médiathèque Verlaine Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Verlaine Pontiffroy

Adresse : 1 Place de la Bibliothèque

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Atelier jeune public Blabla Club à la médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 15:30:00

Date(s) :
2026-05-13

Chouette ! Une heure et demie sans les parents pour discuter jeux, films, lectures et activités manuelles.

A partir de 7 ans, sur inscription.Enfants
0  .

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est   servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

Great! An hour and a half without parents to discuss games, films, reading and crafts.

Ages 7 and up, registration required.

L’événement Atelier jeune public Blabla Club à la médiathèque Verlaine Metz a été mis à jour le 2026-04-15 par AGENCE INSPIRE METZ

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