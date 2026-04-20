Atelier jeune public Blabla Club à la médiathèque Verlaine Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz
Atelier jeune public Blabla Club à la médiathèque Verlaine Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz mercredi 13 mai 2026.
Metz
Atelier jeune public Blabla Club à la médiathèque Verlaine
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 15:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Chouette ! Une heure et demie sans les parents pour discuter jeux, films, lectures et activités manuelles.
A partir de 7 ans, sur inscription.Enfants
0 .
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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English :
Great! An hour and a half without parents to discuss games, films, reading and crafts.
Ages 7 and up, registration required.
L’événement Atelier jeune public Blabla Club à la médiathèque Verlaine Metz a été mis à jour le 2026-04-15 par AGENCE INSPIRE METZ
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