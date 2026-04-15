Printemps des religions 2026 Hôtel de Ville de Metz Metz

Metz

Printemps des religions 2026

Hôtel de Ville de Metz 1 Place d’Armes J. F. Blondel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

La nouvelle édition du Printemps des Religions se tiendra à l’Hôtel de Ville de Metz.

Le thème de cette année est l’intelligence artificielle aux risques des Religions ?

Rencontre ouverte à tous en présence des 5 représentants des cultes juif, catholique, musulman, orthodoxe et protestant.Tout public

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Hôtel de Ville de Metz 1 Place d’Armes J. F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91

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English :

The new edition of Printemps des Religions will be held at Metz City Hall.

This year’s theme is: Artificial intelligence at the risk of Religions?

The event is open to all, and will be attended by 5 representatives of religious denominations: Jewish, Catholic, Muslim, Orthodox and Protestant.

L’événement Printemps des religions 2026 Metz a été mis à jour le 2026-04-15 par AGENCE INSPIRE METZ