Printemps des religions 2026 Hôtel de Ville de Metz Metz
Printemps des religions 2026 Hôtel de Ville de Metz Metz mardi 12 mai 2026.
Metz
Printemps des religions 2026
Hôtel de Ville de Metz 1 Place d’Armes J. F. Blondel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-05-12 20:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
La nouvelle édition du Printemps des Religions se tiendra à l’Hôtel de Ville de Metz.
Le thème de cette année est l’intelligence artificielle aux risques des Religions ?
Rencontre ouverte à tous en présence des 5 représentants des cultes juif, catholique, musulman, orthodoxe et protestant.Tout public
0 .
Hôtel de Ville de Metz 1 Place d’Armes J. F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91
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English :
The new edition of Printemps des Religions will be held at Metz City Hall.
This year’s theme is: Artificial intelligence at the risk of Religions?
The event is open to all, and will be attended by 5 representatives of religious denominations: Jewish, Catholic, Muslim, Orthodox and Protestant.
L’événement Printemps des religions 2026 Metz a été mis à jour le 2026-04-15 par AGENCE INSPIRE METZ
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