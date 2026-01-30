Concert Zaoui Les Trinitaires Metz

Concert Zaoui

Les Trinitaires 12 Rue des Trinitaires Metz Moselle

Début : Mardi Mardi 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

2026-05-12

Après un premier album solo à succès et une tournée passée par l’Olympia, Zaoui signe un retour incandescent avec Toxic et Chic. Entre désinvolture et fragilité assumée, il explore les vertiges d’une passion amoureuse où désir et douleur s’emmêlent. Flow incisif, images fortes, refrain qui s’imprime instantanément un nouveau titre qui convoque l’ADN Thérapie Taxi, mais qui s’ancre dans l’identité unique de Zaoui.Adultes

Les Trinitaires 12 Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

After a successful first solo album and a tour that included the Olympia, Zaoui makes an incandescent comeback with Toxic and Chic. Between casualness and assumed fragility, he explores the vertigo of a passionate love affair where desire and pain become entangled. With its incisive flow, powerful images and instantly memorable chorus, this new track evokes the DNA of Thérapie Taxi, but is rooted in Zaoui’s unique identity.

