Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée L’Italie en héritage Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz

Visite guidée L’Italie en héritage Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Agence Inspire Metz Office de Tourisme

Adresse : 2 place d'Armes J. F. Blondel CS 80367

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Metz

Visite guidée L’Italie en héritage

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J. F. Blondel CS 80367 Metz Moselle

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 16:00:00

Date(s) :
2026-05-13

De l’époque romaine à nos jours, en passant par les banquiers lombards de la République messine et les architectes de l’âge baroque, la culture italienne a profondément modelé la cité messine. Une promenade dépaysante à travers les siècles et les frontières !

Visite à pied.
Inscription obligatoire (25 places maximum).Tout public
10  .

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J. F. Blondel CS 80367 Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00  tourisme@inspire-metz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From Roman times to the present day, from the Lombard bankers of the Messinian Republic to the architects of the Baroque age, Italian culture has profoundly shaped the city of Messinia. A breathtaking walk through centuries and across borders!

Walking tour.
Registration required (25 places maximum).

L’événement Visite guidée L’Italie en héritage Metz a été mis à jour le 2026-05-07 par AGENCE INSPIRE METZ

À voir aussi à Metz (Moselle)