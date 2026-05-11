Visite guidée L’Italie en héritage Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz

Metz

Visite guidée L’Italie en héritage

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J. F. Blondel CS 80367 Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13 16:00:00

Date(s) :

2026-05-13

De l’époque romaine à nos jours, en passant par les banquiers lombards de la République messine et les architectes de l’âge baroque, la culture italienne a profondément modelé la cité messine. Une promenade dépaysante à travers les siècles et les frontières !

Visite à pied.

Inscription obligatoire (25 places maximum).Tout public

10 .

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J. F. Blondel CS 80367 Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com

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English :

From Roman times to the present day, from the Lombard bankers of the Messinian Republic to the architects of the Baroque age, Italian culture has profoundly shaped the city of Messinia. A breathtaking walk through centuries and across borders!

Walking tour.

Registration required (25 places maximum).

L’événement Visite guidée L’Italie en héritage Metz a été mis à jour le 2026-05-07 par AGENCE INSPIRE METZ