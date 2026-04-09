Atelier Jeux de société ados/adultes Sap-en-Auge
Atelier Jeux de société ados/adultes Sap-en-Auge mercredi 8 juillet 2026.
Sap-en-Auge
Atelier Jeux de société ados/adultes
Rue du Grand Jardin Médiathèque intercommunale Sap-en-Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Le réseau des médiathèques (4 sites) comprend plus de 300 jeux de société en prêt ou en jeu sur place. Bruno, bénévole et passionné de jeux, propose une après-midi découverte sur le thème du Moyen-âge autour des jeux Agricola, Carcassonne, Citadelles, Mystères de l’abbaye ou encore Descendance.
> Inscription souhaitée
> Public ados et adultes .
Rue du Grand Jardin Médiathèque intercommunale Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36 mediatheque@cdcvam.fr
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English : Atelier Jeux de société ados/adultes
L’événement Atelier Jeux de société ados/adultes Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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