Moissons participatives paysanes Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge

Sap-en-Auge

Moissons participatives paysanes

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

L’association du Costil a semé de l’épeautre Oberkulmer paysan issu de semences anciennes en agriculture biologique et agroforesterie.

Quand la météo nous le dira, venez participer aux moissons à l’ancienne et au futur (low-tech) sur une journée !

L’association Domaine Sauvage du Costil, l’association Triticum et l’association Les Scieurs du Sap vous accueillent pour vous faire découvrir les techniques de moissons manuelles et savoirs paysans lors d’une journée de travaux des champs.

Faux, sape, faucille, ancienne moissonneuse, les outils ancestraux seront utilisés et vous seront présentés. Pensez à vos chapeaux, gourdes et tenues de chaleur.

> Repas du midi chacun apporte quelque chose à partager

> Gratuit

> Pas de réservation nécessaire

> Pour plus d’informations être ajouté au groupe WhatsApp en envoyant moisson au 0695312878 .

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie contact@lecostil.com

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English : Moissons participatives paysanes

L’événement Moissons participatives paysanes Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault