La Nuit des Forêts Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
2026-06-19
Au cœur de la nuit, la forêt se transforme en symphonie naturelle. Cette soirée invite les visiteurs à découvrir la vie nocturne forestière à travers une approche multisensorielle écoute des sons de la nature, observations scientifiques, créations artistiques et interactions ludiques.
Programme à découvrir dans l’onglet association www.lecostil.com
> Réservation obligatoire
> Prix libre
> Non accessible aux personnes à mobilité réduite .
Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie contact@lecostil.com
