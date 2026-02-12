La Nuit des Forêts Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge

La Nuit des Forêts

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Au cœur de la nuit, la forêt se transforme en symphonie naturelle. Cette soirée invite les visiteurs à découvrir la vie nocturne forestière à travers une approche multisensorielle écoute des sons de la nature, observations scientifiques, créations artistiques et interactions ludiques.

Programme à découvrir dans l’onglet association www.lecostil.com

> Réservation obligatoire

> Prix libre

> Non accessible aux personnes à mobilité réduite .

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie contact@lecostil.com

