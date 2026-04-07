Sap-en-Auge

Exposition L’Art au service du vivant

Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez découvrir l’exposition de fin de résidence artistique des artistes Anthony Andreacchio et Ilan Parienté.

Les deux artistes présenteront le fruit des semaines de recherche et de création passées sur le domaine du Costil, une odyssée artistique comprenant installations, sculptures, peintures et photographie pour réfléchir à la place du vivant dans nos sociétés et à l’importance des écosystèmes forestiers.

> Entrée libre

> Don libre

> Non accessible aux PMR .

Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie contact@lecostil.com

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English : Exposition L’Art au service du vivant

L’événement Exposition L’Art au service du vivant Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault