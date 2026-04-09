Ball du 13 juillet Sap-en-Auge

Sap-en-Auge

Bal du 13 juillet

Place du Marché Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal animé par l’orchestre FRED’O CARRE.

> Buvette et restauration sur place (grillades, frites, grillé aux pommes)

> Entrée libre .

Place du Marché Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 35 25 89 asso.grandjardin@orange.fr

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English : Bal du 13 juillet

L’événement Bal du 13 juillet Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault