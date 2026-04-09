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Ball du 13 juillet Sap-en-Auge

Ball du 13 juillet Sap-en-Auge lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Place du Marché

Ville : 61470 Sap-en-Auge

Département : Orne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Sap-en-Auge

Bal du 13 juillet

Place du Marché Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Bal animé par l’orchestre FRED’O CARRE.

> Buvette et restauration sur place (grillades, frites, grillé aux pommes)
> Entrée libre   .

Place du Marché Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 35 25 89  asso.grandjardin@orange.fr

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English : Bal du 13 juillet

L’événement Bal du 13 juillet Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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