Comice Agricole du Canton de Vimoutiers Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge

Comice Agricole du Canton de Vimoutiers

Rue du Grand Jardin Domaine du Grand Jardin Sap-en-Auge Orne

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

2026-06-13

Concours de bêtes Exposants matériels Exposants de produits locaux.

> Restauration sur place .

Rue du Grand Jardin Domaine du Grand Jardin Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 35 25 89 asso.grandjardin@orange.fr

