Comice Agricole du Canton de Vimoutiers Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge
Comice Agricole du Canton de Vimoutiers Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge samedi 13 juin 2026.
Comice Agricole du Canton de Vimoutiers
Rue du Grand Jardin Domaine du Grand Jardin Sap-en-Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Concours de bêtes Exposants matériels Exposants de produits locaux.
> Restauration sur place .
Rue du Grand Jardin Domaine du Grand Jardin Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 35 25 89 asso.grandjardin@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Comice Agricole du Canton de Vimoutiers
L’événement Comice Agricole du Canton de Vimoutiers Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-01-28 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault