Atelier jeux de société Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol
Atelier jeux de société Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol mercredi 17 juin 2026.
Saint-Andiol
Atelier jeux de société
Mercredi 17 juin 2026 de 14h à 15h30. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17 15:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Viens t’amuser à notre atelier jeux de société ! Places limitées sur réservation. À partir de 7 ans.Enfants
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Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 MEDIATHEQUE@ST-ANDIOL.FR
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English :
Come and have fun at our board games workshop! Limited places available on reservation. Ages 7 and up.
L’événement Atelier jeux de société Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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