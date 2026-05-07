Atelier jeux de société Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol

Saint-Andiol

Atelier jeux de société

Mercredi 17 juin 2026 de 14h à 15h30. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 15:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Viens t’amuser à notre atelier jeux de société ! Places limitées sur réservation. À partir de 7 ans.Enfants

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Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 MEDIATHEQUE@ST-ANDIOL.FR

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English :

Come and have fun at our board games workshop! Limited places available on reservation. Ages 7 and up.

L’événement Atelier jeux de société Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence